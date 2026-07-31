Традиционное открытие мероприятия падет на плечи инкогнито дуэта Echo Bloom. Какие артисты спрячутся за масками, чтобы разогреть танцпол в этот раз? Вечер перейдёт в ночь под концерт Xrustalic — будет лирично-мелодично. Дальше Kovyazin D вновь приятно удивит тебя музыкальной селекцией, сделав упор на хаус музыку и её производные. Errortica с праздничным диджей сетом растрясет булочки и передаст танцпол своему другу из Южной Кореи — продюсеру Primit, чью музыку можно частенько услышать в диджей сетах по всему миру. Встречать рассвет и закрывать танцпол бэк-ту-бэком будут молодые, но любимые артисты Blessna и Studmire. И все это в декорациях от Дениса Максимова.