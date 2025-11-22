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Мама Света

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Программа Мамы Света — единое музыкальное полотно, где каждое выступление плавно перетекает от артиста к артисту. За кулисами и на танцполе царит тёплая и дружелюбная атмосфера, где каждый музыкант и каждый гость — это очень важная часть большого семейства. Лайнап: ANY ACT / ERRORTICA KOVYAZIN D / РАЗМАХА — live / TIMUR PTAHIN — live / NASHNOCAP ? BLESSNA / ECHO BLOOM — secret warm-up

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