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Мама не узнает

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2080₽
Возраст 18+
Спектакли
Концерты

Про событие

Добро пожаловать в театр абсурда, где грань между сценой и залом стирается, а главный вопрос вечера — «Кто играет главную роль?». Тебя ждёт иммерсивное шоу в эстетике потрепанного, но честного цирка. В программе: — Живая премьера альбома «Артист» в уникальных сценических образах — Концертная программа блюз-группы из популярных композиций — Диджей-сеты на препати и афтемпати от Iraida Unique, Anatoly Ice (Funk) — Эксклюзивный коктейль «Мама не узнает» и сет-шот вечера от Арсения — Интерактив, шутовство и атмосфера, где каждый зритель — часть действия — Велком-дринк Важно: Это не просто концерт. Это опыт. Дресс-код свободный с использованием одного или нескольких ярко-красных элементов. Мероприятие полузакрытое, билеты для покупки строго ограничены.

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