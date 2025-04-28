Серия работ Юлии Киракосян о женственности и легкости восприятия бытия. Фонтаны, сады, пастельные тона — среда, в которой женщина раскрывается не как женщина-мать, а как эфемерная нежная кокетка, среда вокруг которой наполнена сладкой розовой дымкой. Это сон или отдых, а возможно — мечты. Платья с большими воланами на девушках подчеркивают их хрупкость и женственность, а прически напоминают сладкую вату. Не тривиальный цвет моря в сочетании с предзакатным цветом неба, создает атмосферу без времени суток и времени года. Время застывает, нет спешки, на работах нет солнечных бликов, а значит солнце не уйдет... Сон будет продолжаться вечно и его не захочется прерывать. Время работы: вт.-вс. — 12:00–20:00 пн. — выходной день.