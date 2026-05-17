ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Максим Плакин: «В слабой доле»

Чистопрудный бульвар, 25

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Плакин — поэт, выпускник лита, лауреат лит. премий и член небезызвестной рэп-группы «ежемесячные». Стихи разных лет, проза, научная работа о Бабангиде и Борисе Рыжем. На презентации Максим Плакин прочитает свои лучшие стихи разных лет. Приобретая расширенный билет, ты получишь в подарок книгу с автографом автора, возможность личной беседы и фотографию. Запуск гостей по расширенной программе начинается в 17:30.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста