Плакин — поэт, выпускник лита, лауреат лит. премий и член небезызвестной рэп-группы «ежемесячные». Стихи разных лет, проза, научная работа о Бабангиде и Борисе Рыжем. На презентации Максим Плакин прочитает свои лучшие стихи разных лет. Приобретая расширенный билет, ты получишь в подарок книгу с автографом автора, возможность личной беседы и фотографию. Запуск гостей по расширенной программе начинается в 17:30.