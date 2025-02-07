Иммерсивная выставка современного цифрового искусства. Здесь представлены работы художников, отобранные специально для выставки галереей Generative Gallery. Экспозиция представлена в пяти залах Luminar и объединяет работы семи известных цифровых художников и арт-коллективов: Newnome Beauton, Саша Коджо, Slava SAF, radugadesign, AIZEK, Яр Кирсанов и STAIN. Художники стремятся создать для зрителя новый эмоциональный опыт, погрузить его в мир своего искусства, рассказать о своей идее новыми способами. Все работы здесь созданы на пересечении технологий и творчества: используя цвет, свет и звук, художники создают настоящую магию, которая изменяет восприятие пространства и времени.