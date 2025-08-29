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Про событие
Majestat и Wormsden отправляются в тур по двум городам со всеми прелестями средневековых походов: голодом, болезнями и сном на холодной земле. Все это ради славы, богатства и спасения души. Приходи поддержать чёрных рыцарей в их жажде исполнять блэк-метал и устраивать весёлое шоу. В Москве Majestat и Wormsden выступят вместе с Malist и Bloodbeast.
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