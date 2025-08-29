Majestat и Wormsden отправляются в тур по двум городам со всеми прелестями средневековых походов: голодом, болезнями и сном на холодной земле. Все это ради славы, богатства и спасения души. Приходи поддержать чёрных рыцарей в их жажде исполнять блэк-метал и устраивать весёлое шоу. В Москве Majestat и Wormsden выступят вместе с Malist и Bloodbeast.