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Majestat, Wormsden, Bloodbeast, Malist

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Majestat и Wormsden отправляются в тур по двум городам со всеми прелестями средневековых походов: голодом, болезнями и сном на холодной земле. Все это ради славы, богатства и спасения души. Приходи поддержать чёрных рыцарей в их жажде исполнять блэк-метал и устраивать весёлое шоу. В Москве Majestat и Wormsden выступят вместе с Malist и Bloodbeast.

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