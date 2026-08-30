Мир кино и театра подарил зрителям истории, наполненные тайнами, магией и сильными чувствами. Музыка в них играет особую роль — именно она создаёт атмосферу и делает каждую сцену узнаваемой. В старинном особняке для Вы услышите композиции из культовых фильмов и мюзиклов — от «Гарри Поттера» до «Нотр-Дам де Пари», а также известные произведения классической музыки. В течение концерта звучит живая музыка — рояль, скрипка и виолончель. Знакомые темы раскрываются в камерном звучании, постепенно переходя от сольных произведений к более насыщенным и динамичным композициям. До начала концерта Вы сможете пройтись по двум этажам старинного особняка. А после — оказаться в Готическом зале, атмосфера которого пронизана духом тайны. Камерная обстановка создаёт особую близость к артистам, а сияние тысячи свечей дополняет звучание каждой мелодии. Кроме того, обязательной частью вечера является welcome — приветственное игристое. А ещё — снимки у профессионального фотографа, чтобы унести с собой еще больше воспоминаний. Дресс-код: поскольку мероприятие носит вечерний характер, приветствуется дресс-код — «Cocktail» Продолжительность 1 час 15 мин.