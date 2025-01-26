Магия Моцарта: Вечер классической гармонии
просп. Мира, 119, стр. 14
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от 1750₽ до 3400₽
Возраст 6+
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Необычное
Про событие
Приходи красиво отпраздновать 269-летие Вольфганга Амадея Моцарта в тропической оранжерее ВДНХ вместе с одним из самых востребованных оркестров современности HighTime orchestra! В праздничной программе: «Маленькая ночная серенада», дивертисменты, а также Quaretet классика XX века Павла Карманова, пропитанный «моцартовским» настроением. В таинственной и романтической атмосфере настоящих джунглей тебя ждёт музыкальное путешествие сквозь эпохи!
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