Приходи красиво отпраздновать 269-летие Вольфганга Амадея Моцарта в тропической оранжерее ВДНХ вместе с одним из самых востребованных оркестров современности HighTime orchestra! В праздничной программе: «Маленькая ночная серенада», дивертисменты, а также Quaretet классика XX века Павла Карманова, пропитанный «моцартовским» настроением. В таинственной и романтической атмосфере настоящих джунглей тебя ждёт музыкальное путешествие сквозь эпохи!