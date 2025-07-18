Магия инди-музыки от Tauries
улица Орджоникидзе, 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Tauries — автор песен на русском и английском языках. Выступит с акустическим концертом в стиле инди, погружая в приятную атмосферу своим завораживающим голосом. Её песни обладают магией и смыслом, в них ты можешь увидеть себя и просто насладится уютной, ламповой атмосферой. На концерте также будет исполнено несколько кавер-версий на западные и российские хиты.
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