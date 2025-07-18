Tauries — автор песен на русском и английском языках. Выступит с акустическим концертом в стиле инди, погружая в приятную атмосферу своим завораживающим голосом. Её песни обладают магией и смыслом, в них ты можешь увидеть себя и просто насладится уютной, ламповой атмосферой. На концерте также будет исполнено несколько кавер-версий на западные и российские хиты.