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Магическое племя х Треугольник (Magic Tribe х Triangle)

Made in Bali, Пушкинская набережная, 6

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка для тех, кто соскучился по летней лёгкости. Тёплый бриз Москвы-реки, декорации, за которыми теряется городская суета и вид, от которого замедляется время. Mike Spirit Monoplay dj set Acrobat Redoblue S.Brain Priorova Lorensiya Lost Act Вход: 18:00 — 21:00 фейс-контроль / вход бесплатный, по предварительной регистрации 21:00 — 05:00 фейс-контроль / 21+ / вход по билетам

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