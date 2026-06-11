Вечеринка для тех, кто соскучился по летней лёгкости. Тёплый бриз Москвы-реки, декорации, за которыми теряется городская суета и вид, от которого замедляется время. Mike Spirit Monoplay dj set Acrobat Redoblue S.Brain Priorova Lorensiya Lost Act Вход: 18:00 — 21:00 фейс-контроль / вход бесплатный, по предварительной регистрации 21:00 — 05:00 фейс-контроль / 21+ / вход по билетам