Magic Africa w/ Lizwi
Космодамианская наб., 2
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от 1999₽ до 4999₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Тебя ждёт презентация нового сингла королевы афро-хаус-сцены – неповторимой LIZWI и зажигательная музыка. Лайн-ап: – Sergey Seaman – Savin – Deep – Efim Kerbut – Freeman – Sergey Masterov – Vo:Da – Shamray percussion live
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