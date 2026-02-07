Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Клубная ночь словно райский цветок раскрывается блестящими лепестками на выжженной земле и отражает солнце, которого сейчас так не хватает. В программе значительный состав, где подвижные танцы проходят с вечериних хаус мотивов, в грув кульминации по среди ночи и растворяются предрассветным минималистичным шармом FC | 18+
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