Клубная ночь словно райский цветок раскрывается блестящими лепестками на выжженной земле и отражает солнце, которого сейчас так не хватает. В программе значительный состав, где подвижные танцы проходят с вечериних хаус мотивов, в грув кульминации по среди ночи и растворяются предрассветным минималистичным шармом FC | 18+