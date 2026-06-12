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Любовь, сбивающая с ног

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Пол Томас Андерсон и непривычно романтичный Адам Сэндлер. Один из лучших фильмов режиссёра. Барри Игану крупно не повезло. Быть восьмым ребёнком в семье, где все остальные дети девчонки — это судьба не для слабых духом. Неудивительно, что в тени своих семи явно склонных к тирании сестёр, строго пресекавших все его попытки завести романтические отношения, парень вырос жутким невротиком с кучей комплексов. Барри уже глубоко за тридцать, он страдает от внезапных вспышек ярости и так и не научился нормально общаться с людьми. С женщинами — в особенности. Но фортуна ещё не поставила на Барри крест — однажды он встречает странную девушку, которой суждено перевернуть его жизнь. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.

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