Любовь и страсть на протяжении истории искусства были главным источником вдохновения для великих мастеров. На лекции узнаешь, как сложные отношения с музами напрямую влияли на искусство. Увидишь, как Симонетта Веспуччи стала идеалом красоты для Боттичелли и прототипом его Венеры. Раскроешь драматичную историю самоотверженной Камиллы Клодель и Огюста Родена. Исследуешь, как турбулентные отношения с возлюбленными Пикассо находили отражение в живописи в разные периоды его творчества. Увидишь, как союз Галы и Сальвадора Дали стал основой сюрреалистической вселенной художника, а бурные отношения Фриды Кало и Диего Риверы породили искусство, полное боли и страсти. Эти истории показывают, где заканчивается биография и начинается величайшее искусство. Лекцию читает Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ.