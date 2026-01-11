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Любовь на холсте. Великие художники и их музы

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Любовь и страсть на протяжении истории искусства были главным источником вдохновения для великих мастеров. На лекции узнаешь, как сложные отношения с музами напрямую влияли на искусство. Увидишь, как Симонетта Веспуччи стала идеалом красоты для Боттичелли и прототипом его Венеры. Раскроешь драматичную историю самоотверженной Камиллы Клодель и Огюста Родена. Исследуешь, как турбулентные отношения с возлюбленными Пикассо находили отражение в живописи в разные периоды его творчества. Увидишь, как союз Галы и Сальвадора Дали стал основой сюрреалистической вселенной художника, а бурные отношения Фриды Кало и Диего Риверы породили искусство, полное боли и страсти. Эти истории показывают, где заканчивается биография и начинается величайшее искусство. Лекцию читает Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ.

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