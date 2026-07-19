ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Любовь к себе: жемчужная картина

«Мамины воины», Малый Златоустинский переулок, 6с1, 30 кабинет

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+

Про событие

Мастер-класс для тех, кто часто бывает к себе слишком строгими, ругает себя за ошибки, сравнивает себя с другими, требует «ещё лучше» и редко позволяет себе поддержку, тепло и заботу. А ещё для тех, кто хочет научиться смотреть на себя через мягкость, почувствовать больше принятия и вспомнить, что любовь к себе начинается не с идеального образа, а с бережного отношения к своим живым чувствам, усталости, желаниям и границам. Ты создашь спокойное пространство, где можно будет заметить, в каких ситуациях ты становишься к себе особенно жёсткой: требуешь, давишь, критикуешь, не разрешаешь отдыхать или быть несовершенной. Через мягкие психологические упражнения ты исследуешь привычные сценарии самокритики и то, как можно заменить давление на поддержку. Будешь искать более тёплый внутренний голос, который не ломает, а помогает, не обвиняет, а обнимает. После этого перейдёшь к творческой части и создашь жемчужную картину. Жемчуг станет символом нежности, внутренней ценности и красоты, которая не требует доказательств. Это будет не просто картина, а напоминание о том, что к себе стоит относится бережно. В результате ты заметишь, где ты относишься к себе слишком строго, сможешь найти больше поддержки, тепла и принятия внутри себя, а также унесёшь с собой жемчужную картину как символ любви к себе, мягкости и бережного внутреннего отношения. На встрече тебя ждёт: — исследование внутреннего критика — упражнения на бережность и самопринятие — поиск более поддерживающего отношения к себе — создание нежной жемчужной картины — уютная атмосфера клуба и поддерживающее окружение — чай и угощение

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста