Мастер-класс для тех, кто часто бывает к себе слишком строгими, ругает себя за ошибки, сравнивает себя с другими, требует «ещё лучше» и редко позволяет себе поддержку, тепло и заботу. А ещё для тех, кто хочет научиться смотреть на себя через мягкость, почувствовать больше принятия и вспомнить, что любовь к себе начинается не с идеального образа, а с бережного отношения к своим живым чувствам, усталости, желаниям и границам. Ты создашь спокойное пространство, где можно будет заметить, в каких ситуациях ты становишься к себе особенно жёсткой: требуешь, давишь, критикуешь, не разрешаешь отдыхать или быть несовершенной. Через мягкие психологические упражнения ты исследуешь привычные сценарии самокритики и то, как можно заменить давление на поддержку. Будешь искать более тёплый внутренний голос, который не ломает, а помогает, не обвиняет, а обнимает. После этого перейдёшь к творческой части и создашь жемчужную картину. Жемчуг станет символом нежности, внутренней ценности и красоты, которая не требует доказательств. Это будет не просто картина, а напоминание о том, что к себе стоит относится бережно. В результате ты заметишь, где ты относишься к себе слишком строго, сможешь найти больше поддержки, тепла и принятия внутри себя, а также унесёшь с собой жемчужную картину как символ любви к себе, мягкости и бережного внутреннего отношения. На встрече тебя ждёт: — исследование внутреннего критика — упражнения на бережность и самопринятие — поиск более поддерживающего отношения к себе — создание нежной жемчужной картины — уютная атмосфера клуба и поддерживающее окружение — чай и угощение