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Любовь

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

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1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Инди и альтернатива, пост-хардкор, метал и пара каверов на легенд не помешают никому. Intouch — сильной стороной проекта является огромная энергия живых выступлений. Группа сочетает в своём творчестве элементы альтернативы и пост-хардкора. Играли на сценах России, Китая и Грузии. Громка — альтернативный эмо-проект из Санкт-Петербурга, поднимающий в своих текстах острые социальные темы и ностальгические, приятные воспоминания. Веер — в музыке команды есть присутствие чего-то родного для отечественного слушателя, что создаёт странный диссонанс и ощущение чего-то свежего, но будто хорошо забытого старого. ни о чём — нежные, как весенняя капель, поющие о светлой грусти, питерские. Группа «Любовь» — смесь грубого гитарного рока, ностальгического инди-звучания и откровенных текстов о подростковом бунте, скуке спальных районов и попытках убежать от реальности. fake party — сайд-проект вокалиста intouch. Join our fake party and make it real.

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