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Люби меня, как я тебя

Образовательный центр MMOMA, Ермолаевский переулок, 17с1

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Экспозиция объединяет произведения из коллекции ММОМА, отражающие рефлексии авторов относительно взаимоотношений мужчины и женщины на фоне истории и жизни общества. На выставке представлены самые разнообразные произведения: от классической живописи и скульптуры до фотографии, видео-арта и объектного искусства. Важным качеством ряда работ является их малоформатность в созвучии с общим характером «частной» темы. Мотивы и образы самиздатовских открыток 1950-х, выступают элементом оформления пространства основной экспозиции. На выставке представлены произведения таких авторов, как Владимир Янкилевский, Лев Табенкин, Екатерина Григорьева, Айдан Салахова, Вадим Сидур, Анастасия Хорошилова, Андрей Бартенев, Галина Эдельман и других. Время работы: вт-вс с 12:00 до 21:00, понедельник — выходной.

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