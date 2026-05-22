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Про событие
Возвращение Denis Kaznacheev, создателя лейбла Nervmusic и один из тех кто во многом определил звучание минимал-хаус сцены в России. Его музыка выходила на All Inn, Grow Vinyl, FoundSound и Arma. Компанию ему составят резидент Nervmusic Sapurra, Petr Kandinsky, организатор вечеринок «Прожиточный минимал», и Марат Mrt. Танцевальный хаус с уклоном в минимал, хорошая компания и вечер у воды.
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