Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
На мастер-классе ты соберёшь композицию с настоящими луковицами нарцисса и мускари, мхом и текстурами. Разберёшься, как красиво посадить растения, как сочетать высоты и как сделать так, чтобы корзинка выглядела аккуратно и при этом естественно. Тебя ждёт: — работа с луковичными растениями — изучение принципов посадки и композиции — оформление в плетёной корзине И, конечно, игристое, лёгкая атмосфера, разговоры, ощущение весны и праздника без суеты. Готовую работу ты унесёшь домой.
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