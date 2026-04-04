На мастер-классе ты соберёшь композицию с настоящими луковицами нарцисса и мускари, мхом и текстурами. Разберёшься, как красиво посадить растения, как сочетать высоты и как сделать так, чтобы корзинка выглядела аккуратно и при этом естественно. Тебя ждёт: — работа с луковичными растениями — изучение принципов посадки и композиции — оформление в плетёной корзине И, конечно, игристое, лёгкая атмосфера, разговоры, ощущение весны и праздника без суеты. Готовую работу ты унесёшь домой.