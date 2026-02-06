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Лучшие песни Kiss в акустике

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

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от 800₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Если ты думал, что группа Kiss — это только песня «I was made for lovin' you», то тебе предстоит целое музыкальное открытие. А если ты уже знаешь, что Kiss — это целая вселенная и масштабное культурное явление, то этот вечер станет настоящим вдохновением. Четверо музыкантов (трое из винтажной рок-группы Скейлз и один из команды iZZoTop) собрались вместе в «Кошелёк Джина Симмонса», чтобы воспеть главные хиты и более редкие сокровища из репертуара легендарных Kiss.

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