Если ты думал, что группа Kiss — это только песня «I was made for lovin' you», то тебе предстоит целое музыкальное открытие. А если ты уже знаешь, что Kiss — это целая вселенная и масштабное культурное явление, то этот вечер станет настоящим вдохновением. Четверо музыкантов (трое из винтажной рок-группы Скейлз и один из команды iZZoTop) собрались вместе в «Кошелёк Джина Симмонса», чтобы воспеть главные хиты и более редкие сокровища из репертуара легендарных Kiss.