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Лучшие физические теории: границы, связи и белые пятна

Гостиница Измайлово «Бета», Измайловское шоссе, 71к2Б

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 3000₽
Возраст 6+

Про событие

Насколько сумасшедшей может быть физическая теория? А насколько произвольной? Существуют ли незыблемые принципы, которыми всегда следует руководствоваться? Ответы на эти вопросы можно извлекать из тех теорий, которые вышли победителями в конкурентной борьбе. У каждой из них, однако, есть свои ограничения, для преодоления которых — и для «картирования» существующих белых пятен — требуются новые идеи. Откуда их брать? О лекторе: Алексей Семихатов. Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий, Физический ин-т им Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос Науки», лауреат Национальной премии «Книга Года» 2023 за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

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