Насколько сумасшедшей может быть физическая теория? А насколько произвольной? Существуют ли незыблемые принципы, которыми всегда следует руководствоваться? Ответы на эти вопросы можно извлекать из тех теорий, которые вышли победителями в конкурентной борьбе. У каждой из них, однако, есть свои ограничения, для преодоления которых — и для «картирования» существующих белых пятен — требуются новые идеи. Откуда их брать? О лекторе: Алексей Семихатов. Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий, Физический ин-т им Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос Науки», лауреат Национальной премии «Книга Года» 2023 за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».