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ЛСП

ЦСКА Арена, Автозаводская улица, 23А

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Завершение:

от 3000₽ до 12000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Смертельная любовь и обреченная романтика, элегантная нежность и обнажённая дерзость. Всё верно – скоро концерт ЛСП. В этом году бескрайнее море любви прибьёт к берегам уже всем полюбившуюся каравеллу, нагруженную ценным грузом. Бриллианты — это роскошь. Бриллианты — это юность. Бриллианты — это вечность.

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