Перед тобой мифологический эко-хоррор Брина Чейни, а также дебютный полный метр британского постановщика спродюсировала кинокомпания Элайджи Вуда. По сюжету в 1976 году семейная пара из Лондона переезжает в домик в валлийской глуши. Герои занимаются созданием экспериментальной электронной музыки, а в далекой от цивилизации местности как раз можно записать множество необычных природных звуков. Порой, как выяснится, загадочного происхождения. После того, как Дарси случайно отыщет такой загадочный звук, а его жена Дафна придет от него в буквальном смысле в экстаз, с героями начнут происходить очень странные дела. В меню: тёплая домашняя фокачча с оливковым маслом и вялеными томатами, фрикадельки (говядина и индейка) с цедрой лайма и кремом из йогурта, а на десерт волшебный крем брюле, который каждый подожжет самостоятельно из напитков: приветственный бокал вина, гречишный чай. Просмотр фильм в оригинале (английский) с русскими субтитрами. Немного о правилах и особенностях: — если у тебя есть аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню тебе не подходят, напиши пожалуйста; — нельзя приобрести дополнительный алкоголь и конечно же нельзя прийти со своим; — в Палатах живёт Герцог, это кот (не особо подходит к людям) — в случае аллергии, просьба учитывать это; — свободная рассадка и, как гласит название проекта, — можно быть едва знакомыми, но хорошо провести время вместе — и да, есть великая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы; — если ты пришёл в свой день рождения или привёл с собой сюрпризом именниника/цу, не стесняйся сообщить об этом заранее — организуют приятный сюрприз. Если ты не сможешь прийти в гости, но уже купил билет, его можно передать другому человеку. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. Оставляют за собой право удержать комиссию сервиса, если между покупкой и возвратом билета прошло менее 2 часов.