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Ловец снов

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты сможешь создать собственный ловец снов. Ты соберёшь основу, подберёшь материалы, украсишь её лентами, бусинами, перьями и другими красивыми деталями, чтобы в итоге у тебя получилась особенная работа. Ловец снов можно: — повесить дома на стену, — использовать как украшение для автомобиля, — превратить в подвес или крупный брелок, — или просто создать красивую вещь для своего пространства. Специальные навыки не нужны — мастер-класс подойдёт даже тем, кто давно не занимался творчеством или пробует что-то новое впервые. Все материалы включены в стоимость.

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