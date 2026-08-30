Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором ты сможешь создать собственный ловец снов. Ты соберёшь основу, подберёшь материалы, украсишь её лентами, бусинами, перьями и другими красивыми деталями, чтобы в итоге у тебя получилась особенная работа. Ловец снов можно: — повесить дома на стену, — использовать как украшение для автомобиля, — превратить в подвес или крупный брелок, — или просто создать красивую вещь для своего пространства. Специальные навыки не нужны — мастер-класс подойдёт даже тем, кто давно не занимался творчеством или пробует что-то новое впервые. Все материалы включены в стоимость.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи