Выбор редакции
Ловец слов
Лубянский пр., 25, стр. 1
Начало:
Завершение:
150₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Что же тебя ждёт? Сцена, микрофон, зрители и полная свобода творчества. Кого ищут? Поэтов Москвы, которые готовы прочитать свои произведения. Заявки принимаются по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1ToAh2pK7gf_rN-MIzmHuL_1vXSeJO9ANasCv5vt_nYo/viewform?edit_requested=true чтобы сформировать список участвующих, и распределить время на всех (каждому читающему отводится около 10-15 минут). Если ты давно хотел показать себя на сцене или любишь поэзию — этот вечер для тебя. Вход: донат от 150 р
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