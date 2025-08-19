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Ловец слов

Китайский Лётчик Джао Да
Лубянский пр., 25, стр. 1

Начало:

Завершение:

150₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Что же тебя ждёт? Сцена, микрофон, зрители и полная свобода творчества. Кого ищут? Поэтов Москвы, которые готовы прочитать свои произведения. Заявки принимаются по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1ToAh2pK7gf_rN-MIzmHuL_1vXSeJO9ANasCv5vt_nYo/viewform?edit_requested=true чтобы сформировать список участвующих, и распределить время на всех (каждому читающему отводится около 10-15 минут). Если ты давно хотел показать себя на сцене или любишь поэзию — этот вечер для тебя. Вход: донат от 150 р

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