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Ловец Кошмаров

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

150₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Презентация книги Валентины Беляковой. «Ловец кошмаров» — городская мистика, много панк-рока и немного боди-хоррора. На ивенте будет: — мастер-класс по плетению ловцов снов. Предоставят готовые основы и материалы, но ты тоже можешь принести любые нити и то, что можно на них нанизывать. — безалкогольный бар. Действие книги происходит в баре «Паучий подвал», так что ты сможешь смешать любую питьевую жъижу. — музыкальный джем. Автор пригласила знакомых инди-рок-музыкантов, чтобы Ловцу было на кого охотиться. — автограф-сессия и мерч. Автор подпишет книги, закладочки с персонажами — в подарок. Также есть брелоки, стикерпаки и хэндмэйд мини-ловцы. Экземпляры книги, возможно, будут. Запись на МК заранее, места ограничены! По вопросам мероприятия и для записи на МК: https://t.me/Krevetka_Loki По вопросам площадки: https://t.me/Romsk Вход за свободный донат + 150 р, если участвуешь в мастер-классе.

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