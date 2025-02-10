Резидент проекта JazzPort Арсений Сурин и педагог музыкального эстрадно-джазового училища имени Гнесиных Алина Кириенко приглашают тебя на незабываемый вечер, посвященный самым трогательным и романтичным моментам в кино. Ты услышишь мелодии, которые согревают душу и вызывают самые светлые воспоминания – от классики («Красотка» и «В джазе только девушки») до современных хитов Голливуда. Состав: Василий Грачёв (клавишные) Андрей Дёмочкин (саксофон) Дмитрий Ольхов (ударные) Константин Бобков (гитара) Дамир Халиулин (контрабас)