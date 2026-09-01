Долгие годы Культ Великого Риффа скрывался в подземельях. Его адепты изучали винтажные усилители, отправляли экспедиции на поиски священного фуза и штудировали темнейшие гримуары, чтобы призвать Лордоранжа. Но пробил час, и день назначен. Луна и звёзды благоволят нам. Лайнап: Konung (стоунер-дум) Slow Lorry (стоунер) Согра (сладж) The Wodka (винил диджей-сет) Маркет: Jewelrygrish — ожерелья из жаб и кольца из зубов Sonyasprosonia — украшения из кольчуги Своды знаменитых яузских чертогов в этот день украсит курируемое собрание психоделической и символической живописи. А ещё можно будет позалипать в иксбокс.. Вход свободный.