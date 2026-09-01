ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Лордоранж

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Долгие годы Культ Великого Риффа скрывался в подземельях. Его адепты изучали винтажные усилители, отправляли экспедиции на поиски священного фуза и штудировали темнейшие гримуары, чтобы призвать Лордоранжа. Но пробил час, и день назначен. Луна и звёзды благоволят нам. Лайнап: Konung (стоунер-дум) Slow Lorry (стоунер) Согра (сладж) The Wodka (винил диджей-сет) Маркет: Jewelrygrish — ожерелья из жаб и кольца из зубов Sonyasprosonia — украшения из кольчуги Своды знаменитых яузских чертогов в этот день украсит курируемое собрание психоделической и символической живописи. А ещё можно будет позалипать в иксбокс.. Вход свободный.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Белая вечеринка
Белая вечеринка

от 1500₽

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

Зиллениалы
Зиллениалы

от 1200₽

2к17
2к17

Бесплатно

Вечеринка в особняке: электронная музыка, дуэт DP-6
Вечеринка в особняке: электронная музыка, дуэт DP-6

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста