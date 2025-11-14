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Loooooooooooop Оrchestra

Хохловский переулок, 7-9с2

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Завершение:

от 2500₽ до 8400₽
Возраст 16+
Спектакли
Концерты

Про событие

Иммерсивный оркестровый перформанс от Cinematica, где техно звучит без машин и синтезаторов — только духовые, ударные, фортепиано и живая импровизация. Музыканты создают ритм в моменте, превращая минимализм шестидесятых в клубную энергию XXI века. Звук — осязаемый, телесный, рождающийся из дыхания, а не из электроники. Акустика Blanc, мягкий свет и формат прослушивания на диванах превращают концерт в общее пространство звука и присутствия. Иногда зрителям предлагают простые инструменты — шейкеры или перкуссию — чтобы включиться в ритм вместе с оркестром. Loooooop orchestra — это не рейв и не классика, а новое звучание живого техно.

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