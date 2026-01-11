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Лолита Косс. Йоулка

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Команда Лолиты Косс проведёт свою традиционную «Йоулку». Мотивация, танцы, эмоции, косы — всё, как ты любишь, и даже больше. Тебя ждёт музыкальное приключение, где ты станешь не просто «наблюдателями чужой истории», а участниками неформальной беседы с самими с собой. Перезаряд батареек и выплеск самых живых эмоций в сопровождении драйвовой музыки, танцев, и невероятной энергетики артистов. Музыка «Лолита Кокс» служит людям мотивацией в непростые жизненные моменты, передает какую-то магическую уверенность в своих силах и веру в то, что всё в итоге будет хорошо. Их песни даже часто сравнивают с внутренним голосом, который всегда на твоей стороне и знает, что нужно услышать тебе прямо сейчас.

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