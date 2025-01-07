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Лолита Кокс

Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

У каждой хорошей вещи должен быть сиквел, поэтому на рождество тебя ждёт ЙОУлка 2! В Доме Силы Лолита Кокс собирает своих людей на ЙОУлку 2, чтобы вместе поймать тот самый легкий беззаботный детский вайб, загадать вместе самые сокровенные желания и настроиться на волну «ЧЕ ТО ЧУДЕС ОХОТА АЙ» Лолита Кокс вместе с Машей исполнят все любимые треки, которые сопровождали вас в этом году и презентуют новый трек «ЧЁ ТО ЧУДЕС ОХОТА АЙ» вместе с Варей из Хадн Дадн А после концерта Лолита Кокс сыграет специальный часовой волшебный диджей-сет. Наряжайся в самые чудесные наряды, приходи загадывать чудеса в Дом Силы на праздник к Лолите Кокс К сюрпризам быть готовым) Количество билетов ограничено

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