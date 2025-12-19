L.O.L. — это новая вечеринка-сюрприз, яркий перфоманс и кулуарное событие со строгим фейс-контролем от агенства БЭК в любимом MARCELO MIRACLES BAR & SHOP. В лайн-апе медийные персонажи с взрывными мэшапами, поп-хитами, хип-хопом, электроникой и лайвами: KILL EVA (live) EGORTHEBRAVE (live) ДИМА МАГНИЙ MINTSEV KIRAKIRA & BYEBYELERI HARRY VOGUEDIARY FC / DC