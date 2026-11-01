Логово драконов
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, где каждый сможет сшить собственного дракона — маленького друга, верного хранителя и воплощение своей фантазии. Создашь его из мягкого флиса, а затем украсишь бусинами и стразами, чтобы в них заиграли искорки твоей души. Тебя будут ждать множество оттенков ткани — выбирай тот самый цвет, который отзовётся сердцу. Запись в тг у организатора. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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