Первая самостоятельная вечеринка ЛКМ в столице. Они привезут с собой друзей, музыку, немного безумия и ощущение большого праздника — всё то, за что можно любить ЛКМ. 16 артистов, неожиданные бэк-ту-бэки и перформансы из Москвы, Питера, Ростова и не только. И одной музыкой, конечно, дело не ограничится. Пространством этой ночью займутся Timeless Landscapes — команда, работающая на стыке ландшафта, искусства и архитектуры.