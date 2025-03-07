Настоящая африканская ночь вместе с Lizwi в StereoPeople. С 7-го на 8-ое марта певица Lizwi привезёт экзотические вайбы и уникальные звуки далёкого ЮАР в StereoPeople — бери подружек и приходи встречать женский праздник под самые жаркие мотивы. Начало пятничной вечеринки — с 23:00, выход Lizwi — в 1:30 Бронируй стол по телефону.