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Lizwi

StereoPeople, Новослободская улица, 16А

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Настоящая африканская ночь вместе с Lizwi в StereoPeople. С 7-го на 8-ое марта певица Lizwi привезёт экзотические вайбы и уникальные звуки далёкого ЮАР в StereoPeople — бери подружек и приходи встречать женский праздник под самые жаркие мотивы. Начало пятничной вечеринки — с 23:00, выход Lizwi — в 1:30 Бронируй стол по телефону.

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