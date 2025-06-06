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Концерты
Про событие
В программе: рисования на стенах, многоголосые ручьи, электрические разряды, покричалки-помолчалки и специальные гости. Поддерживающие правые руки: — Марина Рубинштейн (блестящая + настоящая флейтовая мама). — дж нэсквеек b2b dj pAUX (отлетевшие отцы цифровой ржаки). Также на этом празднике приколов запустится продажа великого мерча, о котором расскажут чуть позже. Двери в 19:00, начало в 20:00
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