В программе: рисования на стенах, многоголосые ручьи, электрические разряды, покричалки-помолчалки и специальные гости. Поддерживающие правые руки: — Марина Рубинштейн (блестящая + настоящая флейтовая мама). — дж нэсквеек b2b dj pAUX (отлетевшие отцы цифровой ржаки). Также на этом празднике приколов запустится продажа великого мерча, о котором расскажут чуть позже. Двери в 19:00, начало в 20:00