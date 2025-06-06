ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Лиза Голицына: презентация альбома «девочка»

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В программе: рисования на стенах, многоголосые ручьи, электрические разряды, покричалки-помолчалки и специальные гости. Поддерживающие правые руки: — Марина Рубинштейн (блестящая + настоящая флейтовая мама). — дж нэсквеек b2b dj pAUX (отлетевшие отцы цифровой ржаки). Также на этом празднике приколов запустится продажа великого мерча, о котором расскажут чуть позже. Двери в 19:00, начало в 20:00

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста