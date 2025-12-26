Всем любителям тяжёлых риффов и мощных барабанных битов. На сцене: Big Bad Bold Warmoth Prestol Quantum Realm Evilotomy На входе билет будет стоить дороже. Готовьтесь к жёсткому урагану, который разнесет все твои ожидания — это будет незабываемое шоу, полное энергии и тщательно отработанных треков.