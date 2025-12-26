Live Brutal Show
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1000₽
Возраст 16+
Стендап
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Про событие
Всем любителям тяжёлых риффов и мощных барабанных битов. На сцене: Big Bad Bold Warmoth Prestol Quantum Realm Evilotomy На входе билет будет стоить дороже. Готовьтесь к жёсткому урагану, который разнесет все твои ожидания — это будет незабываемое шоу, полное энергии и тщательно отработанных треков.
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