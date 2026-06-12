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Москва и Ростов-на-Дону объединяют свои музыкальные сцены. Здесь не будет привычных сетов. Артисты встретятся лицом к лицу за пультом, чтобы создавать неожиданные музыкальные союзы, обмениваться энергией и удивлять танцпол. Разные города. Разные характеры. Одна любовь к музыке. И ещё один особенный повод встретиться — день рождения ALDIS. Rivz Mishlanov Venera Veyron Heifez Max Ches Aldis Natasha Wax Sony Vibe
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