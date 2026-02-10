ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Литературный вечер памяти актёра Андрея Миронова

Дом Высоцкого, улица Высоцкого, 3с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыкально-литературный вечер, посвящённый одному из самых выдающихся актёров прошлого столетия. Что тебя ждёт: Любимые песни из кинофильмов в живом исполнении актёра Андрея Мартынова и небольшого оркестра. Стихотворения, личные письма и трогательные биографические отрывки. Атмосфера двух противоположностей: яркой сцены и глубокого закулисья. Подарите себе вечер высокого искусства и хорошего настроения.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Больше Чем Можешь
Больше Чем Можешь

500₽

В чём дело?
В чём дело?

2000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»
Популярное
Выбор редакции
Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»

990₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Те самые мировые хиты нулевых в джазе на открытой крыше с закатами
Те самые мировые хиты нулевых в джазе на открытой крыше с закатами

от 5000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста