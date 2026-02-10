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Концерты
Про событие
Музыкально-литературный вечер, посвящённый одному из самых выдающихся актёров прошлого столетия. Что тебя ждёт: Любимые песни из кинофильмов в живом исполнении актёра Андрея Мартынова и небольшого оркестра. Стихотворения, личные письма и трогательные биографические отрывки. Атмосфера двух противоположностей: яркой сцены и глубокого закулисья. Подарите себе вечер высокого искусства и хорошего настроения.
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