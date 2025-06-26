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Литературный рейв «Громкие чтения»

улица Петровка, 20/1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 21+
Выставки
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Громкие чтения - литературный рейв под техно. Поэты. Живые тексты. Темный зал и ритм, который держит тебя до последней строчки. Слушай сердцем, чувствуй телом. Необычный литературный эксперимент, где стихи современных поэтов прозвучат в авторском исполнении, сплетаясь с техно-битами и фортепиано Эрика Кравеца и виолончелью Софии. Честные, личные, иногда шокирующие тексты, усиленные живой электронной музыки — перфоманс, который однозначно станет одним из главных событий твоего лета. Дресс-код строгий — total black, соблюдение которого усилит особую атмосферу.

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