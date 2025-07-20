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Литературный бранч: «Любовь и архетипы»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 5500₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Уютный бранч и погружение в архетипические истории, возникающие в отношениях между мужчиной и женщиной. В качестве примеров будут выступать мифы и сказки, чтобы каждый участник мог рассмотреть свою пару (или фантазию о ней) через призму этих вечных сюжетов и ответить на вопрос: «а по какому сценарию развиваются мои отношения?». Тебя ждёт разбор частых драм среди литературных героев: - отношения с нарциссическим партнёром: миф про Нарцисса и Эхо; - соревновательность с мужчинами: миф об Аталанте и Гиппомене; - созависимость, женщина всё тянет на себе: Герда и Кай; - эмоционально незрелый партнер: Вэнди и Питер Пэн; - контрзависимая, всех отвергающая невеста: сказка Морская Свинка (Гримм); - отношения с психопатом: Синяя борода. Также в конце ты больше узнаешь про сценарий здоровых отношений и про то, как они обычно представлены в литературе и кинематографе. В меню: итальянские домашние фокаччи с базиликовым песто, фермерские томаты с фетой, мортаделла с миндалем, на десерт – «Павлова» с кремом из маскарпоне, со свежими ягодами, а также приветственный бокал просекко с клубникой, прохладительный лимонад и гречишный чай.

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