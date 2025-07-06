Уютный книжный клуб совместно с издательством «Бель Летр», на котором ты больше узнаешь о ключевых женских архетипах с примерами из жизни и литературы, а также сможешь определить ведущие архетипические паттерны у себя. Лекторы — Екатерина Давыдова, юнгианский психолог, автор 3 книг и Анна Швец, кандидат филологических наук, преподаватель МГУ. Меню: летние овощи на гриле с кремом их тархуна, домашний свежеиспечённый итальянский хлеб, профитроли с тартаром из томатов и феты и на десерт домашний малиновый тирамису, приветственный бокал просекко и прохладительные домашние лимонады.