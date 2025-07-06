Литературный бранч: «Исследование женской души: архетипы в психологии и литературном творчестве»
Большой Козловский переулок, 13/17
Начало:
Завершение:
от 3000₽ до 5500₽
Возраст 18+
Выставки
Еда
Про событие
Уютный книжный клуб совместно с издательством «Бель Летр», на котором ты больше узнаешь о ключевых женских архетипах с примерами из жизни и литературы, а также сможешь определить ведущие архетипические паттерны у себя. Лекторы — Екатерина Давыдова, юнгианский психолог, автор 3 книг и Анна Швец, кандидат филологических наук, преподаватель МГУ. Меню: летние овощи на гриле с кремом их тархуна, домашний свежеиспечённый итальянский хлеб, профитроли с тартаром из томатов и феты и на десерт домашний малиновый тирамису, приветственный бокал просекко и прохладительные домашние лимонады.
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