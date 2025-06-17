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Lipa English Summer: Movie & Talk Night

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

На вечере в Доме Липы ты прокачаешь свои навыки английского и научишься обсуждать чувства и смыслы. А ещё увидишь невероятно деликатный и пронзительный фильм не просто «о любви», а о том, как переплетаются время, судьбы и выборы. Фильм Past Lives — история двух друзей детства из Сеула, которые вновь встречаются спустя годы, и через тишину, паузы и простые фразы узнают: несмотря на расстояние, между ними всё ещё что-то есть. Только что — уже совсем другой вопрос. Этот фильм — не драма в классическом смысле. Это медленное, тёплое, почти поэтичное размышление о том, кем мы становимся, когда покидаем дом. Тебя ждёт английский без перегруза сленгом, спокойный темп диалогов (можно вслушиваться и понимать), много подтекста — то, что не сказано словами, интересно обсуждать. Событие для тех, кто: — владеет английским на уровне от A2 до B2; — знает, что не хватает практики, но не знает, с чего начать; — устал от курсов, но всё ещё хочет говорить.

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