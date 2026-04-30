Три сольных выступления, собранные в одну линию. Этот вечер задуман саксофонистом Сергеем Храмцевичем как единая драматургическая линия, в которой каждый артист раскрывается как самостоятельный мир со своим языком и внутренним напряжением. ch guitar (Алексей Чичилин) открывает концерт гитарным звуком — как точка входа и среда, в которой всё начинается. Sergei Khramtcevich продолжает: от пересечения с этим материалом и дарк-джазовой основы — к постепенной трансформации в индустриальный саунд, полностью собранный саксофоном и лайв-лупингом. Финал — почти танцевательная форма, на грани контроля. Obgon (Андрей Ли, также проект «Директор всего») с новой программой, сделанной специально для этого вечера.