Вместо хмурых будней будешь писать сочные лимоны — картину, которая наполнит твой дом солнечным настроением. В уютной атмосфере с чашкой чая или кофе и печеньем проведём 2,5–3 часа, и каждый унесёт с собой собственное произведение искусства. Стоимость участия — 2000 руб. +тариф антикафе (все материалы включены). Запись: ВК: vk.com/a.vesnart Тг: @a_posteriori_a