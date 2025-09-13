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Лимоны: рисуем акрилом

Антикафе «Зеленая дверь», Милютинский переулок, 19/4с1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Вместо хмурых будней будешь писать сочные лимоны — картину, которая наполнит твой дом солнечным настроением. В уютной атмосфере с чашкой чая или кофе и печеньем проведём 2,5–3 часа, и каждый унесёт с собой собственное произведение искусства. Стоимость участия — 2000 руб. +тариф антикафе (все материалы включены). Запись: ВК: vk.com/a.vesnart Тг: @a_posteriori_a

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