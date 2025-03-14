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Лилии, малиновки, тюльпаны и прочие

InGallery, Филипповский переулок, 15/5 (вход со двора)

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Идея выставки отсылает к жанру традиционной китайской живописи «Цветы и птицы» (хуаняо), который уходит корнями в древний культ природы, и к философским течениям, стремящимся понять и описать её — даосизм, конфуцианство и буддизм. «Цветы и птицы» можно охарактеризовать противопоставлением ярких и тёмных оттенков, использованием различных элементов живописи, распределением цветов и форм в рамках композиции, сохранением пустого пространства между цветами и птицами. Все эти приёмы живописцы используют для эмоционального воздействия на зрителя — им важно поделиться с ним ощущением гармонии, равновесия и удовлетворения, что соответствует философии данного направления китайской живописи. «Основная мысль проекта заключается в стремлении передать не только красоту пробуждающейся природы, но и определённое состояние души — когда она, подобно всему живому, находится в предвкушении обновления...», — куратор выставки Катя Сысоева. Часы работы: вт-вс 12:00 — 21:00, пн — выходной.

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