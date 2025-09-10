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Like Fest Summer

Башня «Империя, Пресненская наб., 6, стр. 2», подъезд 3, 58 этаж

Начало:

Завершение:

от 7000₽ до 50000₽
Возраст 6+
Фестивали

Про событие

По традиции, главной особенностью фестиваля станут фотозоны, где можно сделать яркий контент для своих страниц в соцсетях. Организаторы продумали дизайн каждого метра и создали несколько уникальных фотозон, отсылающим к самым последним трендам из соцсетей: обилие фольги для футуристичных фото, симметричные локации для трендовых рилсов в стиле Уэса Андерсона и многое, многое другое. Фестиваль уже не первый год собирает топ самых популярных молодых музыкантов и блогеров, уже завоевавших огромную аудиторию, а также открывает самые свежие имена в индустрии. Заряд креатива, множество фотогеничных локаций и компания единомышленников — что ещё нужно для вдохновения? Максимально удобные даты проведения! Так, этим летом Like Fest будет проходить целых три раза. И уже понятно, что первое мероприятие из этого цикла — абсолютный Must Visit этого лета.

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