По традиции, главной особенностью фестиваля станут фотозоны, где можно сделать яркий контент для своих страниц в соцсетях. Организаторы продумали дизайн каждого метра и создали несколько уникальных фотозон, отсылающим к самым последним трендам из соцсетей: обилие фольги для футуристичных фото, симметричные локации для трендовых рилсов в стиле Уэса Андерсона и многое, многое другое. Фестиваль уже не первый год собирает топ самых популярных молодых музыкантов и блогеров, уже завоевавших огромную аудиторию, а также открывает самые свежие имена в индустрии. Заряд креатива, множество фотогеничных локаций и компания единомышленников — что ещё нужно для вдохновения? Максимально удобные даты проведения! Так, этим летом Like Fest будет проходить целых три раза. И уже понятно, что первое мероприятие из этого цикла — абсолютный Must Visit этого лета.