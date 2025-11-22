Megapolis Night Radio и бар «Модники» начинают новую главу в истории танцевальной музыки, открывая перед аудиторией уникальный формат вечеринок LIGHT. Вместе они создают платформу для экспериментальных музыкальных проектов и живых мероприятий, где каждая вечеринка — это свежий взгляд на ночную культуру города. Два пространства, два концептуально разных музыкальных стиля встречаются под крышей бара «Модники». Red or Green — выбери свой цвет. FC/DC