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Гештальт
Милютинский пер., 15 строение 2А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

День рождение основателя Seventh Heaven, Ромы Шеронова. Суперсила Ромы — не только в его таланте и грандиозных умениях, но и в чистоте мотива: он играет, потому что не может не играть. В лайнапе поздравляют саунд-звезды: — Ed — Sander Zhukov — Roman Sheronov (Birthday Set) — Natali F — Outsider — Farid Odilbekov — Doler FC/DC Вход бесплатный, но требуется регистрация.

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